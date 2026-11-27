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कोतवाली शहर में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया गया कि हल्दौर क्षेत्र के गांव गोवर्धनपुर नंगली निवासी सचिन कुमार परिवार और रिश्तेदारों के साथ गंगा स्नान मेले में आया था। आरोप है कि गांव टूंगरी निवासी रोहित, गौरव और गजेंद्र अपने एक अन्य साथी के साथ डेरे में घुस आए। जिन्होंने सचिन के फुफेरे भाई अमित कुमार पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे सचिन और रितिक को भी घायल कर दिया। मामले में तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर की गई है।उधर, गांव रावटी निवासी कशिश कुमार ने आरोप लगाया कि गंगा मेले में कहासुनी के बाद तरुण, मितांश, निशांत, समिट और हर्षित उसके डेरे पर पहुंचे और तीन राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। आरोपियों पर फोन से जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस ने पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।