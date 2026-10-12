Bijnor News: बादीगढ़ में आंधी से गिरा यूकेलिप्टस का पेड़, मकान में आई दरार

विज्ञापन





पेड़ गिरने से मकान की छत के लिंटर में दरार आ गई। साथ ही, उनका ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित शीशपाल सिंह ने राजस्व प्रशासन से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। लेखपाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

रेहड़। रविवार शाम आई तेज आंधी से बादीगढ़ निवासी शीशपाल सिंह के घर पर यूकेलिप्टस का पेड़ गिर गया। इससे उनके मकान की छत और पशुशाला का टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गया।