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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Eucalyptus tree falls on house in Badigarh due to storm; cracks appear in the structure.

Bijnor News: बादीगढ़ में आंधी से गिरा यूकेलिप्टस का पेड़, मकान में आई दरार

Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
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Eucalyptus tree falls on house in Badigarh due to storm; cracks appear in the structure.
रेहड़। रविवार शाम आई तेज आंधी से बादीगढ़ निवासी शीशपाल सिंह के घर पर यूकेलिप्टस का पेड़ गिर गया। इससे उनके मकान की छत और पशुशाला का टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गया।
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पेड़ गिरने से मकान की छत के लिंटर में दरार आ गई। साथ ही, उनका ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित शीशपाल सिंह ने राजस्व प्रशासन से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। लेखपाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी।
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