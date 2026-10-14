Bijnor News: हार्टअटैक से हुई थी ईएमओ डॉ. नवनीत की मौत

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बागपत के थाना बैलोनी के गांव अमीनगर लोहारा निवासी डॉक्टर नवनीत कुमार यादव धामपुर के सौ बेड के अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। सोमवार 10:40 बजे डॉ. नवनीत का शव अस्पताल परिसर में स्थित सरकारी आवासीय कॉलोनी की दूसरी मंजिल में उनके आवास में फर्श पर मुंह के बल पड़ा मिला। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा था।उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशलेंद्र सिंह राणा का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के अनुसार मौत करीब 24 घंटे पहले हो चुकी थी। उनके सर में पहले से चोट का निशान था। पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक आने के कारण डॉक्टर नवनीत कुमार यादव की मौत होना पुष्ट हुआ है। उधर सीओ अंजनि कुमार चतुर्वेदी और कोतवाल धीरज कुमार सोलंकी का कहना है कि डॉक्टर के परिजनों की ओर से मंगलवार को दूसरे दिन भी कोई तहरीर नहीं दी गई है। यदि कोई तहरीर मिलती है तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई करेगी।