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रायपुर सादात में खनन सामग्री से भरा एक डंपर खड़ा था। तभी अचानक उसका टायर तेज आवाज के साथ फट गया। टायर फटने से सड़क पर पड़ी बजरी तेजी से उछली और आसपास खड़े वाहनों को जा लगी। मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। घटना के बाद खनन वाहनों की आवाजाही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिन्होंने मौके पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर जाम लगा दिया। इससे चौराहे पर यातायात बाधित हो गया। सूचना पर नगीना देहात के प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराया और डंपर को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। सीओ आलोक सिंह ने बताया कि डंपर का टायर फटने से उछले पत्थर की चपेट में एक युवक आ गया था। गुस्साए लोगों को समझा-बुझाकर शांत करा दिया गया था।

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बिजनौर। रायपुर सादात में डंपर का अचानक टायर फटने से दूर तक बजरी बिखर गई। पत्थर की चपेट में आकर एक युवक चोटिल हो गया। बजरी हवा में उछलकर आसपास खड़े वाहनों और राहगीरों पर जा गिरी। हादसे में कई वाहनों के शीशे टूट गए। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन भी किया, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया।