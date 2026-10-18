Bijnor News: मंडलायुक्त ने बिजनौर अस्पताल का किया निरीक्षण

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मंडलायुक्त ने स्कैन एंड शेयर व्यवस्था की जानकारी ली और उसे प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ओपीडी, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। संगीता सिंह ने चिकित्सालय के 200 बेडेड नवीन भवन, नवीन ऑपरेशन थिएटर एवं ओपीडी ब्लॉक का भी भ्रमण किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने पर विशेष बल दिया। मरीजों को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विद्युत उपकरणों को अद्यतन बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। संगीता सिंह ने कहा कि सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं संबंधित कर्मचारियों को पूर्ण मनोयोग, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा।सेवा संकल्प अभियान के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इंदिरा बाल भवन में विशाल रंगोली बनाई। मुरादाबाद मंडल की मंडलायुक्त ने इस रंगोली का उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षा विभाग की इस रचनात्मक पहल की सराहना की। अधिकारियों ने इसे रचनात्मक गतिविधियों के जरिये अभियान का संदेश जनसामान्य तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण पहल बताया।