ÙÁèÕæÕæÎÐ ¿ÜÌè ÅþðUÙô´ ×ð´ ¥æÂÚUæçÏ·¤ ƒæÅUÙæ¥ô´ ·¤ô ¥¢Áæ× ÎðÙð ßæÜð Îô Øéß·¤ô´ ·¤ô ÚðUÜßð ÂéçÜâ Ùð ç»ÚUÌæÚU ç·¤ØæÐ Øéß·¤ô´ ·ð¤ Âæâ âð ¥Ü»-¥Ü» ƒæÅUÙæ¥ô´ ×ð´ ¿ôÚUè ç·¤Øæ »Øæ âæ×æÙ ¥õÚU ¥âÜãUæ ÕÚUæ×Î ç·¤Øæ »ØæÐ ÚðUÜßð ÂéçÜâ Ùð ÎôÙô´ ¥çÖØé€Ìô´ ·¤ô ÁðÜ ÖðÁ çÎØæÐ
ÚðUÜßð ÂéçÜâ ¥Ïèÿæ·¤ ×éÚUæÎæÕæÎ ·ð¤ ¥æÎðàæ ÂÚU Áè¥æÚUÂè ÍæÙæ ÙÁèÕæÕæÎ ÂéçÜâ Ùð ¥ÂÚUæçÏØô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ¥çÖØæÙ àæéM¤ ç·¤Øæ ãñUÐ ÂéçÜâ ·¤ô âô×ßæÚU âéÕãU ©Uâ â×Ø ·¤æ×ØæÕè ãUæÍ Ü»è, ÁÕ Áè¥æÚUÂè ÍæÙæ ÂýÖæÚUè °×¥æÚU ·¤Îü× ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ ÂéçÜâ ÅUè× Ùð ÚðUÜßð SÅðUàæÙ ·ð¤ ŒÜðÅUÈ¤æ×ü Îô ß ÌèÙ ÂÚU ÂæÙè ·¤è Å¢U·¤è ·ð¤ ÙÁÎè·¤ âð Îô â¢çÎ‚Ï Øéß·¤ô´ ·¤ô Â·¤Ç¸UæÐ ¿ðç·¢¤» ×ð´ ÂéçÜâ Ùð Øéß·¤ô´ ·ð¤ Âæâ âð Îô ¥ßñÏ ¿æ·ê¤, ÌèÙ ×ôÕæ§Ü, ÙàæèÜè »ôçÜØæ¢, Îô Õñ» ¥õÚU ¥æÖêá‡æ ÕÚUæ×Î ç·¤°Ð ·¤ôÌßæÜè àæãUÚU çÕÁÙõÚU çÙßæâè â¢çÎ‚Ï Øéß·¤ô´ ·¤ô Áè¥æÚUÂè ÍæÙð Üæ·¤ÚU ©UÙâð ÂêÀUÌæÀU ·¤è »§ü, Ìô °·¤ Øéß·¤ Ùð ¥ÂÙæ Ùæ× ÕÚUèàæ Âé˜æ àæÚUèÈ¤ ©UÈü¤ ÀéU‹Ùê çÙßæâè »æ¢ß ÜÇUæÂéÚUæ ¥õÚU ÎêâÚðU Øéß·¤ Ùð ¥æÁæÎ Âé˜æ ¥ŽÎéÜ ãU×èÎ çÙßæâè »æ¢ß ØêâéÈ¤ÂéÚU ãU×èÎ ÕÌæØæÐ
Áè¥æÚUÂè ÍæÙæ ÂýÖæÚUè °×¥æÚU ·¤Îü× Ùð Âýðâ ·¤æ¢Èýð´¤â ×ð´ Øéß·¤ô´ ·ð¤ çßçÖ‹Ù ¥æÂÚUæçÏ·¤ ƒæÅUÙæ¥ô´ ×ð´ àææç×Ü ãUôÙð ·¤æ Îæßæ ·¤ÚUÌð ãéU° ÕÌæØæ ç·¤ ¥çÖØé€Ì ÕÚUèàæ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ Ü€âÚU ÍæÙð ×ð´ ÌèÙ ¥õÚU çÕÁÙõÚU ÍæÙð ×ð´ °·¤ ×é·¤Î×æ ÎÁü ãñU, ÁÕç·¤ ¥æÁæÎ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ çÕÁÙõÚU ÍæÙð ×ð´ ÌèÙ ×é·¤Î×ð ÎÁü ãñ´UÐ Áè¥æÚUÂè ÂýÖæÚUè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÕÚUèàæ ¥õÚU ¥æÁæÎ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ×æÎ·¤ ÂÎæÍü ¥çÏçÙØ×, ¥æâü °€ÅU ¥õÚU ¥æ§üÂèâè ·¤è ÏæÚUæ yvy ·ð¤ ÌãUÌ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚU ÁðÜ ÖðÁæ »Øæ ãñUÐ
ÚðUÜßð ÂéçÜâ Ùð ÅþðUÙ ×ð´ âÈ¤ÚU ·ð¤ ÎõÚUæÙ ãUæÜ ãUè ×ð´ °·¤ ÚðUÜ Øæ˜æè ·¤æ âæ×æÙ ¿ôÚUè ãUôÙð ·¤è ƒæÅUÙæ ·¤æ ¹éÜæâæ ·¤ÚUÌð ãéU° ¿ôÚUè »Øæ Õñ» Â·¤Ç¸ðU »° Øéß·¤ô´ ·ð¤ Âæâ âð ÕÚUæ×Î ãUôÙð ·¤æ Îæßæ ç·¤ØæÐ ÂéçÜâ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU Õñ» âð ÚðUÜ Øæ˜æè ·ð¤ ·¤ÂÇ¸ðU ¥õÚU ¥æÖêá‡æ ÕÚUæ×Î ç·¤° »° ãñ´UÐ Áè¥æÚUÂè ÂýÖæÚUè Ùð ©UÂçÙÚUèÿæ·¤ Îðß ·é¤×æÚU, Ï×üßèÚU çâ¢ãU, ·¤æ¢SÅðUçÕÜ Øô»ðàæ ·é¤×æÚU, ·¤çÂÜ Ìô×ÚU, ÚUôçãUÌ ·é¤×æÚU ·¤è ÂèÆU ÍÂÍÂæ§üÐ
ÙÁèÕæÕæÎÐ ¿ÜÌè ÅþðUÙô´ ×ð´ ¥æÂÚUæçÏ·¤ ƒæÅUÙæ¥ô´ ·¤ô ¥¢Áæ× ÎðÙð ßæÜð Îô Øéß·¤ô´ ·¤ô ÚðUÜßð ÂéçÜâ Ùð ç»ÚUÌæÚU ç·¤ØæÐ Øéß·¤ô´ ·ð¤ Âæâ âð ¥Ü»-¥Ü» ƒæÅUÙæ¥ô´ ×ð´ ¿ôÚUè ç·¤Øæ »Øæ âæ×æÙ ¥õÚU ¥âÜãUæ ÕÚUæ×Î ç·¤Øæ »ØæÐ ÚðUÜßð ÂéçÜâ Ùð ÎôÙô´ ¥çÖØé€Ìô´ ·¤ô ÁðÜ ÖðÁ çÎØæÐ
ÚðUÜßð ÂéçÜâ ¥Ïèÿæ·¤ ×éÚUæÎæÕæÎ ·ð¤ ¥æÎðàæ ÂÚU Áè¥æÚUÂè ÍæÙæ ÙÁèÕæÕæÎ ÂéçÜâ Ùð ¥ÂÚUæçÏØô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ¥çÖØæÙ àæéM¤ ç·¤Øæ ãñUÐ ÂéçÜâ ·¤ô âô×ßæÚU âéÕãU ©Uâ â×Ø ·¤æ×ØæÕè ãUæÍ Ü»è, ÁÕ Áè¥æÚUÂè ÍæÙæ ÂýÖæÚUè °×¥æÚU ·¤Îü× ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ ÂéçÜâ ÅUè× Ùð ÚðUÜßð SÅðUàæÙ ·ð¤ ŒÜðÅUÈ¤æ×ü Îô ß ÌèÙ ÂÚU ÂæÙè ·¤è Å¢U·¤è ·ð¤ ÙÁÎè·¤ âð Îô â¢çÎ‚Ï Øéß·¤ô´ ·¤ô Â·¤Ç¸UæÐ ¿ðç·¢¤» ×ð´ ÂéçÜâ Ùð Øéß·¤ô´ ·ð¤ Âæâ âð Îô ¥ßñÏ ¿æ·ê¤, ÌèÙ ×ôÕæ§Ü, ÙàæèÜè »ôçÜØæ¢, Îô Õñ» ¥õÚU ¥æÖêá‡æ ÕÚUæ×Î ç·¤°Ð ·¤ôÌßæÜè àæãUÚU çÕÁÙõÚU çÙßæâè â¢çÎ‚Ï Øéß·¤ô´ ·¤ô Áè¥æÚUÂè ÍæÙð Üæ·¤ÚU ©UÙâð ÂêÀUÌæÀU ·¤è »§ü, Ìô °·¤ Øéß·¤ Ùð ¥ÂÙæ Ùæ× ÕÚUèàæ Âé˜æ àæÚUèÈ¤ ©UÈü¤ ÀéU‹Ùê çÙßæâè »æ¢ß ÜÇUæÂéÚUæ ¥õÚU ÎêâÚðU Øéß·¤ Ùð ¥æÁæÎ Âé˜æ ¥ŽÎéÜ ãU×èÎ çÙßæâè »æ¢ß ØêâéÈ¤ÂéÚU ãU×èÎ ÕÌæØæÐ
Áè¥æÚUÂè ÍæÙæ ÂýÖæÚUè °×¥æÚU ·¤Îü× Ùð Âýðâ ·¤æ¢Èýð´¤â ×ð´ Øéß·¤ô´ ·ð¤ çßçÖ‹Ù ¥æÂÚUæçÏ·¤ ƒæÅUÙæ¥ô´ ×ð´ àææç×Ü ãUôÙð ·¤æ Îæßæ ·¤ÚUÌð ãéU° ÕÌæØæ ç·¤ ¥çÖØé€Ì ÕÚUèàæ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ Ü€âÚU ÍæÙð ×ð´ ÌèÙ ¥õÚU çÕÁÙõÚU ÍæÙð ×ð´ °·¤ ×é·¤Î×æ ÎÁü ãñU, ÁÕç·¤ ¥æÁæÎ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ çÕÁÙõÚU ÍæÙð ×ð´ ÌèÙ ×é·¤Î×ð ÎÁü ãñ´UÐ Áè¥æÚUÂè ÂýÖæÚUè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÕÚUèàæ ¥õÚU ¥æÁæÎ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ×æÎ·¤ ÂÎæÍü ¥çÏçÙØ×, ¥æâü °€ÅU ¥õÚU ¥æ§üÂèâè ·¤è ÏæÚUæ yvy ·ð¤ ÌãUÌ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚU ÁðÜ ÖðÁæ »Øæ ãñUÐ
ÚðUÜßð ÂéçÜâ Ùð ÅþðUÙ ×ð´ âÈ¤ÚU ·ð¤ ÎõÚUæÙ ãUæÜ ãUè ×ð´ °·¤ ÚðUÜ Øæ˜æè ·¤æ âæ×æÙ ¿ôÚUè ãUôÙð ·¤è ƒæÅUÙæ ·¤æ ¹éÜæâæ ·¤ÚUÌð ãéU° ¿ôÚUè »Øæ Õñ» Â·¤Ç¸ðU »° Øéß·¤ô´ ·ð¤ Âæâ âð ÕÚUæ×Î ãUôÙð ·¤æ Îæßæ ç·¤ØæÐ ÂéçÜâ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU Õñ» âð ÚðUÜ Øæ˜æè ·ð¤ ·¤ÂÇ¸ðU ¥õÚU ¥æÖêá‡æ ÕÚUæ×Î ç·¤° »° ãñ´UÐ Áè¥æÚUÂè ÂýÖæÚUè Ùð ©UÂçÙÚUèÿæ·¤ Îðß ·é¤×æÚU, Ï×üßèÚU çâ¢ãU, ·¤æ¢SÅðUçÕÜ Øô»ðàæ ·é¤×æÚU, ·¤çÂÜ Ìô×ÚU, ÚUôçãUÌ ·é¤×æÚU ·¤è ÂèÆU ÍÂÍÂæ§üÐ