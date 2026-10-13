फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: Relatives of a woman, angered by her love marriage, abducted the newlywed couple

बिजनौर: नवदंपती को उठा ले गए लव मैरिज से नाराज लड़की के घरवाले, युवक को बंधक बनाकर पीटा, एफआईआर

Tue, 13 Oct 2026 06:52 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 13 Oct 2026 06:52 PM IST
सार

जमालपुर पठानी निवासी ओमेंद्र चौधरी ने अपनी दूसरी बिरादरी की प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों एक दोस्त के कमरे पर रहने लगे। वहां से लड़की के घरवाले दोनों को उठाकर ले गए। 

विज्ञापन
Bijnor: Relatives of a woman, angered by her love marriage, abducted the newlywed couple
एफआईआर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गैर बिरादरी के युवक से प्रेम विवाह करने से नाराज हुए लड़की के परिजन नवदंपती को उठा ले गए। उन्होंने दामाद की पिटाई कर दी। किसी तरह वह उनके चंगुल से छूटा, जबकि लड़की मायके वालों के पास ही है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

विज्ञापन


शहर कोतवाली के गांव जमालपुर पठानी निवासी ओमेंद्र चौधरी का बिजनौर शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग था। कुछ दिन पहले दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद युवक अपनी पत्नी को रामलीला ग्राउंड के पास दोस्त के कमरे पर ले गया। उक्त कमरे पर ठहरने की भनक लड़की पक्ष को लग गई। इसके बाद लड़की पक्ष के लोग पहुंचे और दोनों को उठाकर ले गए। 
विज्ञापन

आरोप है कि लड़की वालों ने ओमेंद्र चौधरी को पीटा। किसी तरह वह उनके चंगुल से छूटकर निकला। पीड़ित ओमेंद्र के पिता टीकम सिंह निवासी जमालपुर पठानी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बताया गया कि ओमेंद्र से शादी करने वाली लड़की दूसरी बिरादरी की है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये बोले सीओ
प्रेमी-प्रेमिका ने प्रेम विवाह किया है। इससे लड़की पक्ष के लोग नाराज थे। वे दोनों को कमरे से उठाकर ले गए थे। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है। 
-अभय कुमार पांडेय, सीओ सिटी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed