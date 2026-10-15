बिजनौर: 31 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले, कई चौकी प्रभारियों को नई जिम्मेदार

धामपुर और नजीबाबाद क्षेत्र में भी बदलाव

धामपुर क्षेत्र में दीपक कुमार को रानीबाग चौकी और रवि टंगौर को जैतरा चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, मुन्ना लाल यादव को नजीबाबाद की नई मंडी चौकी, विपिन कुमार को बरुकी चौकी और सौरभ कुमार को महेश्वरी जट चौकी में तैनात किया गया है।



तबादला सूची के अनुसार, कुछ उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन भी भेजा गया है। इस तरह जिले में थानों और चौकियों के स्तर पर कई बदलाव किए गए हैं।



चांदपुर और शिवालाकलां में भी मिली जिम्मेदारी

पुलिस विभाग की ओर से जारी सूची में सुधीर पंवार को चांदपुर और हरेंद्र कुमार को शिवालाकलां में तैनाती दिए जाने का उल्लेख है। यशदेव शर्मा को कोतवाली शहर में नई जिम्मेदारी दी गई है।



आदेश में अन्य उपनिरीक्षकों के स्थानांतरण और चौकी प्रभारियों की नई तैनाती का भी उल्लेख है। पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल के बाद संबंधित पुलिसकर्मी नई तैनाती के अनुसार अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।