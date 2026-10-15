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बिजनौर: 31 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले, कई चौकी प्रभारियों को नई जिम्मेदार

Thu, 15 Oct 2026 12:40 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 15 Oct 2026 12:40 PM IST
सार

बिजनौर में पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 31 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। कई पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से थानों और चौकियों में तैनाती मिली है।

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Bijnor Police Reshuffle: Work Areas of 31 Inspectors and Sub-Inspectors Changed
ट्रांसफर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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बिजनौर जिले में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी आदेश के अनुसार, निरीक्षक और उपनिरीक्षक स्तर के कुल 31 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इस फेरबदल में पुलिस लाइन से थानों और चौकियों में तैनाती के साथ विभिन्न स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

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जारी सूची के अनुसार, कुछ पुलिसकर्मियों को एक थाना या चौकी से दूसरे स्थान पर भेजा गया है। वहीं, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। इस फेरबदल के तहत जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की तैनाती में बदलाव किया गया है।
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कोतवाली शहर और विभिन्न चौकियों में नई तैनाती
उपनिरीक्षक यशदेव शर्मा और राजीव कुमार को पुलिस लाइन से कोतवाली शहर में तैनाती दी गई है। विनय कुमार सिंह को जाटान चौकी, राहुल कुमार को पैदा चौकी और कमल सिंह को आबकारी चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा जितेंद्र कुमार को रम्पुरा चौकी, गौरव मलिक को भनेड़ा चौकी और देवेंद्र कुमार को थाना किरतपुर भेजा गया है। इन तैनातियों के साथ संबंधित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

धामपुर और नजीबाबाद क्षेत्र में भी बदलाव
धामपुर क्षेत्र में दीपक कुमार को रानीबाग चौकी और रवि टंगौर को जैतरा चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, मुन्ना लाल यादव को नजीबाबाद की नई मंडी चौकी, विपिन कुमार को बरुकी चौकी और सौरभ कुमार को महेश्वरी जट चौकी में तैनात किया गया है।

तबादला सूची के अनुसार, कुछ उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन भी भेजा गया है। इस तरह जिले में थानों और चौकियों के स्तर पर कई बदलाव किए गए हैं।

चांदपुर और शिवालाकलां में भी मिली जिम्मेदारी
पुलिस विभाग की ओर से जारी सूची में सुधीर पंवार को चांदपुर और हरेंद्र कुमार को शिवालाकलां में तैनाती दिए जाने का उल्लेख है। यशदेव शर्मा को कोतवाली शहर में नई जिम्मेदारी दी गई है। 

आदेश में अन्य उपनिरीक्षकों के स्थानांतरण और चौकी प्रभारियों की नई तैनाती का भी उल्लेख है। पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल के बाद संबंधित पुलिसकर्मी नई तैनाती के अनुसार अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।

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