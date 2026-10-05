बिजनौर: नया मोबाइल नहीं मिला तो बिजली के ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा 25 वर्षीय युवक, एक घंटे बाद पुलिस ने उतारा

पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा

सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने करीब एक घंटे तक युवक को समझाने का प्रयास किया। समझाने के बाद युवक टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और चालान किया।



कई बार मोबाइल बेचने या गिरवी रखने की बात

विवेचनाधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, युवक कई बार मोबाइल फोन बेच चुका है या किसी दुकान पर गिरवी रख चुका है। परिवार के लोग कई बार उसके मोबाइल छुड़ा चुके हैं। रविवार को भी उसने नया मोबाइल लेने के लिए परिवार से विवाद किया था। मांग पूरी नहीं होने पर वह टावर पर चढ़ गया।