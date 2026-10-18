Bijnor News: बिलाई मिल ने शीरे के डायवर्जन के 8 करोड़ रुपये जमा किए

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भाकियू अराजनीतिक के युवा प्रदेशाध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने आरोप लगाया कि मिल प्रबंधन चीनी, शीरा और खोई जैसे उत्पादों से प्राप्त धनराशि का निर्धारित हिस्सा किसानों को नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रदर्शन के बाद ही इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी है। चौधरी दिगंबर सिंह और जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही ने चेतावनी दी कि यदि मिल चलने से पहले पूरा बकाया भुगतान नहीं हुआ या अगले पेराई सत्र में 14 दिन के भीतर भुगतान शुरू नहीं हुआ, तो किसान अधिकारियों के घर गन्ना लेकर पहुंचेंगे। मिल के गन्ना महाप्रबंधक सुभाष तोमर ने चीनी मिल चलने से पहले संपूर्ण बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया। एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने भी चीनी मिल चलने से पहले संपूर्ण बकाया भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए।बैठक में जनपद में गुलदारों के बढ़ते आतंक और मानव-वन्यजीव संघर्ष का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बिजली विभाग के एसई ने स्पष्ट किया कि किसी भी घर पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। लोकनिर्माण विभाग और एनएच से जुड़े अधिकारियों के सामने बिजनौर के शक्ति चौक से वीकेआईटी तक सड़क निर्माण का मुद्दा भी रखा गया। अधिकारियों ने अगले एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। बैठक में अतुल कुमार बालियान, नितेंद्र प्रधान, उदयवीर सिंह, नौबहार सिंह, राकेश प्रधान आदि मौजूद रहे।