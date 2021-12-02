Bijnor News: प्रदेशभर के 510 एनसीसी कैडेट्स ने वन्य जीव और प्रकृति से हुए रूबरू
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:06 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:06 AM IST
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बिजनौर। बिजनौर बैराज पर एनसीसी के गंगा ट्रैक कार्यक्रम में प्रदेशभर के 510 कैडेट्स और 15 एसोसिएट एनसीसी अधिकारी ने हिस्सा लिया। सोमवार को एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल गौरव गौतम ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कैडेट्स को संबोधित करते हुए अनुशासन और राष्ट्रभावना को जरूरी बताया।
मेजर जनरल गौतम ने गतिविधियों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कैडेट्स में साहस, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक सहनशक्ति और टीम भावना विकसित करना है। इसके साथ ही, कैडेट्स को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि ट्रैकिंग के माध्यम से कैडेट्स को हस्तिनापुर, विदुर कुटी और हैदरपुर वेटलैंड जैसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों से परिचित कराया जा रहा है। यह अभियान कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ उन्हें देश की विरासत और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जिम्मेदार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के 2500 कॉलेजों के दो लाख विद्यार्थी एनसीसी से जुड़े हुए हैं।
इस अभियान का लक्ष्य कैडेट्स में साहस और अनुशासन बढ़ाना है। नेतृत्व क्षमता और शारीरिक सहनशक्ति का विकास भी इसका हिस्सा है। टीम भावना को मजबूत करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है।
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मेजर जनरल गौतम ने गतिविधियों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कैडेट्स में साहस, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक सहनशक्ति और टीम भावना विकसित करना है। इसके साथ ही, कैडेट्स को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि ट्रैकिंग के माध्यम से कैडेट्स को हस्तिनापुर, विदुर कुटी और हैदरपुर वेटलैंड जैसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों से परिचित कराया जा रहा है। यह अभियान कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ उन्हें देश की विरासत और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जिम्मेदार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के 2500 कॉलेजों के दो लाख विद्यार्थी एनसीसी से जुड़े हुए हैं।
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इस अभियान का लक्ष्य कैडेट्स में साहस और अनुशासन बढ़ाना है। नेतृत्व क्षमता और शारीरिक सहनशक्ति का विकास भी इसका हिस्सा है। टीम भावना को मजबूत करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है।
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