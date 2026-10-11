Bhadohi News: बाजार सलाबत खां में 17 लाख की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू

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इस बीच उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पालिका ने सीवर लाइन का काम शुरू करा दिया है। वार्ड के सभासद सुफियान अंसारी बताया कि जमुंद मोहल्ले से लेकर बाजार सलाबत खां तक के कुछ हिस्से में जलभराव की समस्या होती है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के निराकरण के लिए क्षेत्र के लोग वर्षों से सीवर लाइन बिछाने की मांग कर रहे थे। पालिका अध्यक्ष नरगिस अतहर की संस्तुति के बाद गौरियाना मैदान से लेकर जमुंद मोहल्ला होते हुए बाजार सलाबत खां मुख्य मार्ग तक सीवर लाइन बिछाने के लिए 17 लाख रुपये के कार्य के लिए शिलान्यास भी कर दिया गया। इसी बीच कुछ लोगों ने यह कहकर विरोध शुरू कर दिया कि इससे समस्या दूर नहीं होगी और काम ठप हो गया। उन्होंने बताया कि कई महीने तक काम ठप रहने के बाद मोहल्ला जमुंद के कमाल हसन खान ने उच्च न्यायालय में काम शुरू कराने के लिए याचिका दायर की। जिसमे दो जजों की पीठ ने नगर पालिका को आदेश दिया कि 31 अक्तूबर तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू कराया जाए। न्यायालय ने काम शुरू हुआ कि नहीं, इसकी रिपोर्ट के साथ 5 नवंबर की तारीख पर उपस्थित होने के भी निर्देश दिए हैं।