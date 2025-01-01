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Bhadohi News: दिवाली से पहले हो सोशल ऑडिट कर्मियों का भुगतान

Wed, 14 Oct 2026 12:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:04 AM IST
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Social audit personnel should be paid before Diwali.
विकास भवन में डीडीओ को ज्ञापन देते सोशल आडिट कर्मी। स्रोत संगठन
दुर्गागंज। सोशल ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश महामंत्री राम नगीना मिश्र के नेतृत्व में संगठन के लोगों ने मंगलवार को जिला विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिवाली से पहले सोशल ऑडिट कर्मी का वेतन भुगतान और डीएसएसी, बीएसएसी, बीआरपी और वीआरपी कर्मियों की समस्याओं के समाधान की मांग की।
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संगठन का कहना है कि सोशल ऑडिट कर्मी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो रहा है। इससे कर्मियों में काफी नाराजगी है। प्रदेश महामंत्री राम नगीना मिश्र ने चेतावनी दी है, यदि दिवाली पर्व से पहले बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, तो संगठन आंदोलन करने को मजबूर होगा। दिवाली पर प्रदेशभर के सोशल ऑडिट कर्मी कार्य छोड़कर लखनऊ स्थित पीसीएफ भवन में एकत्र होंगे और मानदेय भुगतान के लिए आवाज उठाएंगे। संगठन कर्मियों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
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