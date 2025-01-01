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Bhadohi News: रंगोली में दिखीं 15 विभागों की योजनाएं

Thu, 08 Oct 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:13 AM IST
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Schemes of 15 departments were seen in Rangoli.
जीआईसी मैदान में विकसित भारत पर सजी रंगोली को देखते अति​थि और छात्राएं। संवाद
विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बुधवार को विकसित भारत-2047 की परिकल्पना को रचनात्मक एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया। 108 मीटर व्यास की रंगोली में 15 विभागों की योजनाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों तथा विकसित भारत के सपने को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया।
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रंगोली को तैयार करने में फूल, प्राकृतिक रंग, अनाज एवं मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग किया गया। डीएम शैलेष कुमार ने कहा कि यह आयोजन केवल एक कलात्मक प्रस्तुति नहीं, बल्कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति आभार, राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्प और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भाजपा के जिला प्रभारी डॉ. समीर सिंह, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरूद्ध त्रिपाठी ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला, बीएसए शिवम पांडेय, डीआईओएस अंशुमान, डीपीआरओ संजय कुमार मिश्रा, प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया माैजूद रहे। संवाद
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