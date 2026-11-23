विज्ञापन

कहा कि पोलियो जैसी गंभीर एवं दिव्यांगता उत्पन्न करने वाली बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान का उद्देश्य जनपद के प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो की खुराक पहुंचाना है। अभिभावकों से अपील की कि पांच वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक पीने से वंचित न रहने पाए। बच्चों को प्रत्येक चरण में पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। देश 2014 से पोलियो मुक्त है। इस उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक अभियान में शत-प्रतिशत बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जाए। अभियान के तहत 2,72,022 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित है।विशेष बूथ दिवस पर जनपद के 633 पोलियो बूथों के माध्यम से बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जा रही है। अभियान को सफल बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 457 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। 22 से 30 नवंबर तक विभागीय टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। डुहिया बूथ पर भी पोलियो की दवा पिलाई गई। मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी शुक्ला, डॉ. रामपाल यादव, डॉ. पीके सिंह आदि मौजूद रहे।