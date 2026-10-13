फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Pawan Singh sang two bhajans at the Ramkatha.

Bhadohi News: रामकथा में पवन सिंह ने सुनाए दो भजन

Tue, 13 Oct 2026 11:58 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Pawan Singh sang two bhajans at the Ramkatha.
बड़वापुर में आयोजित श्रीराम कथा में भजन सुनाते पवन सिंह, साथ में धनंजस सिंह और उत्कर्ष त्रिपाठी
ज्ञानपुर। क्षेत्र के बड़वापुर में समाजसेवी उत्कर्ष त्रिपाठी की ओर से आयोजित राम कथा में मंगलवार को भोजपुरी सुपरस्टार एवं बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह पहुंचे। उनके साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह और एमएलसी बृजेश कुमार सिंह उर्फ प्रिंसु भी मौजूद रहे। सभी करीब तीन घंटे तक कार्यक्रम स्थल पर रहे और राम कथा सुनी। कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने मंच से दो भजन सुनाए। उन्हें देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। प्रशंसकों में पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची रही। इस दौरान धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। काफी देर तक कार्यक्रम में मौजूद रहने के बाद पवन सिंह शाम करीब सात बजे सकुशल वहां से रवाना हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed