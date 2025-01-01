फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Organizational strength is the foundation of electoral success: Krishna Bihari

संगठन की मजबूती चुनावी सफलता का आधार : कृष्ण बिहारी

Sat, 17 Oct 2026 12:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Organizational strength is the foundation of electoral success: Krishna Bihari
भाजपा कार्यालय के कार्यक्रम में बोलते अति​थि। स्रोत संगठन
ज्ञानपुर। भारतीय जनता पार्टी की जिला समन्वय समिति और जिला चुनाव संचालन समिति की बैठक शुक्रवार को ज्ञानपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय ने स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव-2026 की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई।
विज्ञापन

उन्होंने चुनाव में बेहतर परिणाम के लिए प्रभावी रणनीति बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कहा कि संगठन की मजबूती चुनावी सफलता का आधार है।
राय ने मतदाताओं से निरंतर संपर्क स्थापित करने और पार्टी की विचारधारा व नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने पर बल दिया।
मौके पर भाजपा सांसद डॉ. विनोद बिंद, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, स्नातक एमएलसी चुनाव संयोजक संतोष पांडेय, शिक्षक एमएलसी कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, ब्रजेश गुप्ता, कन्हैया लाल मिश्रा, नागेंद्र नाथ मिश्रा नवीन, मनीषा अम्बष्ट आदि रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed