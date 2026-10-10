कोई भी पात्र मताधिकार से वंचित न रहे : डीएम

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डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करें।कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। इसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण, मतदाता पंजीकरण और पात्र नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा वर्तमान मतदाता सूची की तुलना विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पूर्व प्रकाशित निर्वाचक नामावली से की जाएगी।इस प्रक्रिया के तहत पूर्व की मतदाता सूची में शामिल रहे ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार की जाएगी।