फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   NHM employees wore black bands to work.

Bhadohi News: एनएचएम कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया काम

Thu, 08 Oct 2026 01:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
NHM employees wore black bands to work.
जंगीगंज पीएचसी पर काली पट्टी बांधकर काम करते एनएचएम कर्मचारी। संवाद - फोटो : shiv tripathi
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने बुधवार को जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। मांग न पूरी होने पर अब अनिश्चित कालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
विज्ञापन

जंगीगंज, दुुर्गागंज, जिला अस्पताल, भदोही एमबीएस, जयरापुर आदि केंद्रों पर कर्मचारियों ने काली पटटी बांधकर काम किया। एनएचएम के जिलाध्यक्ष डॉ. विरेंद्र कुमार ने बताया कि 30 सितंबर को जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित पत्र जिलाधिकारी, सीएमओ को सौंपा गया था। शासन से कुछ भी जवाब नहीं आया। बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि जिस तरह हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में संविदा कर्मियों को वेतन, महंगाई भत्ता, स्थानांतरण, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा और सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी संविदाकर्मियों को सुविधाएं प्रदान की जाएं।
विज्ञापन

इसके अलावा नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन, वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की। इसके साथ ही छह सूत्री मांगों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा, महंगाई भत्ता, गैर जनपद स्थानांतरण की सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति, आउटसोर्स कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजित किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed