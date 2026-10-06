Bhadohi News: काली पट्टी बांधकर एनएचएम कर्मचारियों ने जताया विरोध

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कहा कि एनएचएम कर्मियों की प्रमुख मांग समान कार्य के लिए समान वेतन और समान सुविधाएं देने की है। इन मांगों को लेकर कई बार अधिकारियों के माध्यम से शासन को पत्र भेजा जा चुका है। लेकिन समस्या जस की तस बनी है। अब तक कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। वीरेंद्र ने बताया कि लंबे समय से मांगों की अनदेखी किए जाने के कारण उन्हें सांकेतिक रूप से विरोध करना पड़ा रहा है।जिलाध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार और अधिकारियों से कई बार मांगों के समाधान की अपेक्षा की गई, लेकिन अभी तक सकारात्मक पहल नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। तो एनएचएम कर्मचारी इको गार्डन में धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। डॉ विजेंद्र कुमार यादव, अनुज प्रताप सिंह, शिव कुमार सिंह, राकेश कुमार, महेश कुमार, प्रतिभा और कावेरी सिंह आदि ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया।