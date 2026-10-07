फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Nazim, accused in the Guddu Khan murder case, gets the benefit of the doubt.

Bhadohi News: गुड्डू खां हत्याकांड के आरोपी नाजिम को संदेह का लाभ

Wed, 07 Oct 2026 12:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
Nazim, accused in the Guddu Khan murder case, gets the benefit of the doubt.
अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने 2008 के चर्चित खुर्रम उर्फ गुड्डू खां हत्याकांड के आरोपी शानू उर्फ नाजिम निवासी भदोही को आरोपमुक्त करार दिया है।
विज्ञापन

कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोप सिद्ध नहीं कर पाया।
अभियोजन के अनुसार, भदोही कोतवाली पुलिस ने एक मार्च, 2008 को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। सिविल लाइन भदोही निवासी उजमा खां ने अपने पति की हत्या के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया था कि उनके पति खुर्रम उर्फ गुड्डू खां अपने ऑफिस में बैठे थे। इस बीच उन्हें गोली की आवाज सुनाई थी। जिसके बाद भागकर वह नीचे पहुंची तो दो बदमाश कमरे का दरवाजा बंद कर उसमें आग लगाकर भाग गए। अपने चौकीदार की मदद से वह दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो उनके पति छटपटा रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सात अक्तूबर, 2009 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। 19 साल तक चले इस मामले में कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि मृतक खुर्रम उर्फ गुड्डू खां की हत्या चिकित्सकीय साक्ष्य से सिद्ध हुई है, लेकिन आरोपी शानू की संलिप्तता केवल संदेह के आधार पर दिखाई पड़ रही है।
वहीं हत्या के पीछे उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य भी सामने नहीं आया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतक की पत्नि उजमा खां ने प्रारंभिक सूचना दी थी, लेकिन बाद में स्वयं आरोपी बनी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआईसीआईडी की ओर की गई विवेचना में कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह गए। जिसमें हत्या का वास्तविक सूत्रधार कौन था, कथित शूटर की भूमिका क्या थी, और उजमा खां की बदलती भूमिका स्पष्ट नहीं हो सकी। आरोपी शानू का अन्य आरोपी अन्य व्यक्तियों से अपराध-संबंधी संपर्क भी विश्वसनीय रूप से सत्यापित नहीं हुआ। जिसको देखते हुए कोर्ट ने आरोपी शानू उर्फ नाजिम को आराेपमुक्त कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed