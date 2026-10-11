Bhadohi News: जिले में 950 स्थानों पर विराजेंगी मां दुर्गा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डूहिया भावसिंहपुर निवासी आचार्य दीनानाथ शुक्ला ने बताया कि अभिजीत मुहूर्त 11.30 से 12.30 बजे तक है। यह घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त है। पहले दिन घट स्थापना के साथ ही घरों और मंदिरों में कलश स्थापित किए जाएंगे। सीतामढ़ी, गोपीगंज, औराई, बाबूसराय, भदोही, चौरी, बाबूसराय सहित जिले के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है।शहर में जगह-जगह दुर्गा पूजा पंडाल सज रहे हैं। नवरात्र को देखते हुए बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। चुनरी, नारियल, फल-फूल और सजावट के सामान की दुकानों पर खरीदारी तेज रही। खरीदारी के लिए बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही। दुरानों पर 10 रुपये से लेकर 600 रुपये तक में मां की चुनरी सहित विभिन्न पूजन सामग्री बिक रही है। ग्राहक खरीदारी में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले दिन भुड़की स्थित घोपइला देवी, गोपीगंज के दुर्गा मंदिर और सीतामढ़ी के सीता मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है।एएसपी शुभम अग्रवाल का कहना है कि नवरात्र में सभी देवी मंदिरों और प्रमुख पूजा पंडालों पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभी स्थानों पर सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।गोपीगंज से विंध्याचल जाने वाले मार्ग पर रूट डायवर्जन किया गया है। यहां से बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। बड़े वाहन औराई से होकर धाम की तरफ रवाना होंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। बड़े पूजा पंडालों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों और पंडालों के पास पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।