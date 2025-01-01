Bhadohi News: वामदल के कार्यकर्ताओं ने सीओ कार्यालय के बाहर दिया धरना

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ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाॅक के जिला मंत्री रामजीत यादव को आधी रात को घर से उठाने से नाराज वामदल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सीओ भदोही कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वामदलों ने आरोप लगाया कि छह अक्तूबर की रात में पुलिस ने ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक के जिला मंत्री रामजीत यादव को उनके घर से बिना किसी नोटिस या वारंट के उठा लिया। परिवार वाले जब भदोही कोतवाली पहुंचे तो बताया गया कि चौरी थाने ले जाया गया है। बगैर किसी अपराध के पुलिस द्वारा इस प्रकार का कार्य करना उचित नहीं है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।इस मौके पर भान सिंह मौर्य, राजेंद्र प्रसाद, इंद्रदेव पाल, जगन्नाथ मौर्य, पंचम यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव आदि रहे। संवाद