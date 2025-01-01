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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Left party workers staged a sit-in outside the CO's office.

Bhadohi News: वामदल के कार्यकर्ताओं ने सीओ कार्यालय के बाहर दिया धरना

Thu, 08 Oct 2026 01:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:19 AM IST
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Left party workers staged a sit-in outside the CO's office.
भदोही सीओ कार्यालय पर धरना देते वामदल के कार्यकर्ता। संवाद - फोटो : shiv tripathi
ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाॅक के जिला मंत्री रामजीत यादव को आधी रात को घर से उठाने से नाराज वामदल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सीओ भदोही कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वामदलों ने आरोप लगाया कि छह अक्तूबर की रात में पुलिस ने ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक के जिला मंत्री रामजीत यादव को उनके घर से बिना किसी नोटिस या वारंट के उठा लिया। परिवार वाले जब भदोही कोतवाली पहुंचे तो बताया गया कि चौरी थाने ले जाया गया है। बगैर किसी अपराध के पुलिस द्वारा इस प्रकार का कार्य करना उचित नहीं है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।इस मौके पर भान सिंह मौर्य, राजेंद्र प्रसाद, इंद्रदेव पाल, जगन्नाथ मौर्य, पंचम यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव आदि रहे। संवाद
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