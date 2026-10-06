Bhadohi News: बनारसी दास चतुर्वेदी पर लिखे ग्रंथ का विमोचन

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ज्ञानपुर। नगर से सटे भिदिउरा गांव में सोमवार को काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के व्यक्तित्व पर लिखे ग्रंथ का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक डॉ. श्रीपति मिश्र ने कहा कि यह ग्रंथ विश्व विद्यालय स्तर के छात्रों एवं शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। डॉ. राजकुमार पाठक और दीनानाथ पाठक ने भी विचार व्यक्त किया। साहित्यकार एवं कवियों ने कई रचनाएं प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। इस मौके पर लल्लू तिवारी, विवेकानंद चौबे, श्री प्रकाश उपाध्याय, नरेंद्र तिवारी, कुल भूषण आदि रहे।