फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Khemaipur and Kukrauthi teams victorious in Kho-Kho.

Bhadohi News: खो-खो में खेमईपुर और कुकरौठी की टीम विजयी

Sat, 10 Oct 2026 01:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Khemaipur and Kukrauthi teams victorious in Kho-Kho.
जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में ​शिक्षको के साथ विजेता ​खिलाड़ी। स्रोत ​शिक्षक
भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर में आयोजित जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में बेसिक के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
विज्ञापन

बालक वर्ग में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेमईपुर ने औराई को 2-1 और बालिका वर्ग में कंपोजिंट विद्यालय कुकरौठी ने प्राथमिक विद्यालय असनाव को 1-0 से हराया। अब दोनों टीमें मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। ब्लॉक व्यायाम शिक्षक शिवाकांत यादव ने सभी विजेता बच्चों और खेल शिक्षकों की सराहना की।
इस मौके पर आशीष कुमार सिंह, ममता सिंह, नीरज मौर्य, मनोज कुशवाहा, राजकमल, संतोष, श्याम बिहारी, चंदन मौर्य, शिवम राय आदि रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed