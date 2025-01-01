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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Interlocking done at Durga Puja site and two lanes for Rs 4.35 lakh

Bhadohi News: 4.35 लाख से दुर्गा पूजा स्थल और दो गलियों में की गई इंटरलॉकिंग

Wed, 14 Oct 2026 12:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:07 AM IST
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Interlocking done at Durga Puja site and two lanes for Rs 4.35 lakh
सुरियावां में इंटरलॉकिंग का उदघाटन करते चेयरमैन विनय चौरसिया। स्रोत स्वयं
सुरियावां। नगर के चौक में स्थित जगत जननी मां दुर्गा पूजा स्थल के सुंदरीकरण कार्य का मंगलवार को नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया ने उद्घाटन किया गया। चार लाख 35 हजार की लागत से पूजा स्थल की इंटरलाकिंग के साथ स्थल पर आने वाले 20 मीटर और 30 मीटर की दो गलियों में इंटरलॉकिंग कराया गया है। 20 मीटर वाली गली में इंटरलॉकिंग के साथ नाली का निर्माण भी कराया गया है। विनय चौरसिया ने कहा कि नगर के धार्मिक स्थल या फिर धार्मिक आयोजनों वालो स्थलों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में यह काम कराया गया है। मौके पर तहसील व्यापार मंडल अध्यक्ष शेषधर गुप्ता, जटा शंकर मौर्य, अब्दुल रऊफ हाशमी, सेठ, सुकरू हलवाई, फारूक अली, मुकेश कनौजिया, शकील अहमद, मनोज उमर, प्रमोद जायसवाल आदि रहे।
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