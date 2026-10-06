नवाचार और एआई के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावना : सिद्धार्थ

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ज्ञानपुर। काशी नरेश विश्वविद्यालय में सोमवार को साथी इनोवेशन फाउंडेशन की ओर से विशेष स्टार्टअप सत्र का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों को नवाचार उद्यमिता, स्टार्टअप और कौशल विकास के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों से परिचित कराया गया। डॉ. सिद्धार्थ प्रिय ने विद्यार्थियों को नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं एनालिटिक्स सहित उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से स्थानीय एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान कर उनके प्रभावी और व्यवहारिक समाधान विकसित करने तथा सफल विचारों को स्टार्टअप के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस मौके पर अनूप कुमार, मनीष कुमार, डॉ. विपुल कुमार, डॉ. ऋचा, प्रो. राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रो. रश्मि सिंह, डॉ. श्रीश कुमार उपाध्याय आदि रहे।