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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Illness is present now, but one will have to wait 12 days for a CT scan.

Bhadohi News: बीमारी अभी, सीटी स्कैन के लिए 12 दिन करना होगा इंतजार

Sat, 17 Oct 2026 01:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:07 AM IST
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Illness is present now, but one will have to wait 12 days for a CT scan.
सौ शय्या अस्पताल में मरीज का हो रहा सीटी स्कैन। संवाद
ज्ञानपुर। सरपतहां स्थित सौ शय्या अस्पताल में सीटी स्कैन स्कैन कराने के लिए मरीजों को 12 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। मरीज की तकलीफ भले ही आज की हो, लेकिन सीटी स्कैन कराने की बारी करीब सप्ताह भर बाद आती है।
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इमरजेंसी मरीजों का प्राथमिक तौर पर सीटी स्कैन किया जाता है। शुक्रवार को आए मरीजों को 26 व 28 अक्तूबर को सीटी स्कैन कराने के लिए वेटिंग मिली। यह स्थिति करीब एक महीने से बनी हुई है।
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अस्पताल में रोजाना 500 के करीब ओपीडी होती है। एक सप्ताह पहले रोजाना 100 के आसपास सीटी स्कैन स्कैन जांच होती थी, वहीं अभी औसतन 70 के करीब जांच हो रही हैं। इन दिनों सीटी स्कैन कराने के लिए 12 दिन की वेंटिग चल रही है।
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मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। जिस जांच से गंभीर बीमारी का पता चलता है। उसी के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बिना जांच कराए ही मरीजों को लौटना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. प्रदीप यादव ने बताया कि सिर में चोट लगने, दुर्घटना, गंभीर दर्द या अन्य जटिल समस्याओं में चिकित्सक जरूरत के अनुसार सीटी स्कैन करवाते हैं।

सौ शय्या अस्पताल में मरीज का हो रहा सीटी स्कैन। संवाद

सौ शय्या अस्पताल में मरीज का हो रहा सीटी स्कैन। संवाद

सौ शय्या अस्पताल में मरीज का हो रहा सीटी स्कैन। संवाद

सौ शय्या अस्पताल में मरीज का हो रहा सीटी स्कैन। संवाद

सौ शय्या अस्पताल में मरीज का हो रहा सीटी स्कैन। संवाद

सौ शय्या अस्पताल में मरीज का हो रहा सीटी स्कैन। संवाद

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