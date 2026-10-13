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Bhadohi News: दुकान से 10 किलो देशी घी लेकर भागा ठग

Tue, 13 Oct 2026 11:55 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:55 PM IST
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Fraudster flees with 10 kg of desi ghee from shop.
सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ ठग। स्रोत दुकानदार
औराई। कोतवाली के औराई बाजार में दुकान से मंगलवार को एक ठग 10 किलो घी लेकर भाग गया। ठग ने दुकानदार को पैसे देने का झांसा दिया और उसकी व्यस्तता का फायदा उठाया। प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह के मुताबिक केसरी इंटरप्राइजेज के मालिक ओम केसरी ने बताया कि शाम करीब चार बजे एक व्यक्ति दुकान पर आया। उसने दुकानदार से घी दिखाने को कहा। ठग के कहने पर 10 किलो अनिक घी काउंटर पर रख दिया था। ठग ने दुकान में लगे बार कोड को स्कैन करने का नाटक किया और कहा कि वह पैसे मंगवा रहा है। जब दुकानदार अन्य काम में व्यस्त हुआ, तो ठग घी लेकर भाग गया। बताया कि सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा ठग पहले भी चितईपुर वाराणसी और अन्य जगहों पर उनके रिश्तेदारों की दुकानों पर ठगी कर चुका है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी की जांच की जा रही है। फुटेज के आधार पर ठग को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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