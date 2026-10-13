Bhadohi News: दुकान से 10 किलो देशी घी लेकर भागा ठग

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औराई। कोतवाली के औराई बाजार में दुकान से मंगलवार को एक ठग 10 किलो घी लेकर भाग गया। ठग ने दुकानदार को पैसे देने का झांसा दिया और उसकी व्यस्तता का फायदा उठाया।