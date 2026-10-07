Bhadohi News: साल भर में 7 बार चला अभियान फिर भी तिराहों-चौराहों पर है अतिक्रमण

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अतिक्रमण करने वालों पर इसका असर नहीं है। फिर से जिले के तिराहे और चौराहे अतिक्रमण की जद में हैं। कहीं पटरी के ऊपर तक दुकानें सज रही हैं कहीं बेतरतीब वाहन खड़े हो रहे हैं तो कहीं ऑटो और ई-रिक्शावालों का कब्जा हो गया। हमारी टीम ने मंगलवार को तिराहों और चौराहों की पड़ताल की।पुलिस बूथ के पास वाले रजपुरा चौराहा, बड़ा चौराहा और औराई कोतवाली से 50 मीटर दूर हाईवे के चौराहे के साथ ज्ञानपुर नगर के दुर्गागंज तिराहे पर अतिक्रमण दिखा।कहीं पटरी पर तो कहीं सड़क तक दुकानें सजीं दिखीं। चौराहे पर ऑटो व ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से लोग जाम जूझते दिखे।जिले की आबादी 20 लाख है। सात निकाय और 22 से अधिक ग्रामीण बाजार है। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है।बाजारों में हर दिन भीड़ हो रही है। निकायों के हर बाजार में हर दिन