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Bhadohi News: स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए निकाली गई साइकिल यात्रा

Mon, 12 Oct 2026 12:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:49 AM IST
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Cycle tour organised to create awareness about health
नगर के बड़ा चौराहे से रविवार की सुबह भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से स्वास्थ व पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा ज्ञानपुर रोड, फूलबाग होते हुए पुरेगुलाब पहुंची। जहां संजय सिंह, सीमा सिंह ने चालकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया।
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उन्होंने कहा कि यदि हम अपने दैनिक जीवन के छोटे-बड़े कार्यों के लिए पर्यावरण के अनुकूल साइकिल को अपना सारथी बना लें तो यह न केवल हमारे शरीर के स्वास्थ रखेगा, बल्कि बीमारियों से दूर रखेगा। उधर, यहां से यात्रा पुन: आरंभ होकर फूलबाग, जोगिनका, कठौता, सोनखरी पहुंची। यात्रा में डाॅ. एसएस यादव, शाइना बानो, नर्गिस बानो, इशरत परवीन, अफरोज, कोमल, माया, बनारसी बिंद, प्रमोद मौर्या, महेंद्र यादव, रितिक कनौजिया, जिगर गुप्ता, अहेम मोदनवाल, राजीव जायसवाल, अनुराग शर्मा, संजय गौतम, विपिन चौधरी, सरफराज अहमद आदि शामिल रहे। संवाद
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