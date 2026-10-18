फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Congress holds a march demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar

Bhadohi News: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च

Sun, 18 Oct 2026 01:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Congress holds a march demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar
औराई में विरोध प्रदर्शन कर पैदल मार्च करते कांग्रेस के लोग। स्रोत संगठन
औराई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में जीटी रोड से नारेबाजी करते हुए औराई ब्लॉक तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन बीडीओ औराई को सौंपा।
विज्ञापन

कोऑर्डिनेटर एवं भदोही प्रभारी दया शंकर पांडेय ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि कांग्रेस संविधान, लोकतंत्र और जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मार्च में दीनानाथ दूबे, राजेश्वर दुबे, सुरेश गौतम, विनोद सरोज, लक्ष्मी शंकर चौबे, सत्येंद्र दुबे, अजय कुमार प्रजापति, कमलेश शुक्ला, विशाल गौतम, ओम प्रकाश मिश्रा, संदीप गौतम, ताराशंकर, गुलबधार प्रजापति, केशव सरोज आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed