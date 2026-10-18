Bhadohi News: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च

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कोऑर्डिनेटर एवं भदोही प्रभारी दया शंकर पांडेय ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि कांग्रेस संविधान, लोकतंत्र और जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मार्च में दीनानाथ दूबे, राजेश्वर दुबे, सुरेश गौतम, विनोद सरोज, लक्ष्मी शंकर चौबे, सत्येंद्र दुबे, अजय कुमार प्रजापति, कमलेश शुक्ला, विशाल गौतम, ओम प्रकाश मिश्रा, संदीप गौतम, ताराशंकर, गुलबधार प्रजापति, केशव सरोज आदि शामिल रहे।

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औराई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में जीटी रोड से नारेबाजी करते हुए औराई ब्लॉक तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन बीडीओ औराई को सौंपा।