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भदोही नगर में कुल 28 वार्ड हैं, करीब डेढ़ लाख की आबादी निवास करती है। इन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना नगर प्रशासन का काम है। नगर पीरखापुर, झल्लापुर, मर्यापट्टी, बकूचिया सहित विभिन्न स्थानों सीसी रोड का निर्माण कार्य होने वाला है। यहां कुछ सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। बरसात के दिनों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों की मांग पर पालिका प्रशासन प्रस्ताव तैयार किया है। जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलने पर यह कार्य शुरू होगा। पालिका 15वें वित्त के बजट से यह कार्य कराएगी। ईओ दयाशंकर वर्मा ने बताया कि पालिका क्षेत्र में सीसीरोड का कार्य होगा। करीब 20 लाख का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। यह सड़क 30 से 50 मीटर की हैं। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होगा।

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ज्ञानपुर। नगर पालिका परिषद भदोही के अलग-अलग चार वार्डों में अब जल्द ही आरसीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इससे आवागमन सुगम होगा। नगर पालिका की ओर से 20 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यह कार्य 15वें वित्त के बजट से कराया जाएगा।