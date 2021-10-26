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जिले में एक कान्हा, तीन वृहद और 20 अस्थायी गोशालाएं संचालित हैं। इनमें कुल 4310 गोवंश संरक्षित हैं। अब तक गोवंश को मुख्य रूप से सूखा चारा दिया जाता था। पशुपालन विभाग ने सभी गोशाला संचालकों को प्रतिदिन प्रति गोवंश 10 किलो हरा चारा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसकी शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।विभाग के अनुसार, हरा चारा मिलने से गोवंश की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके लिए चारे के उत्पादन और खरीद की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, गोशाला संचालकों के सामने बजट की समस्या है। एक संचालक के मुताबिक, शासन की ओर से एक गोवंश के भरण-पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये मिलते हैं। इसी राशि में भूसा, दाना, चूनी और चोकर की व्यवस्था करनी होती है। अब आठ किलो अतिरिक्त हरा चारा भी देना होगा, लेकिन इसके लिए बजट नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में निर्धारित धनराशि में गोवंश के भरण-पोषण की व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है।सभी गोशाला संचालकों को एक गोवंश को प्रतिदिन 10 किलो हरा चारा देने का निर्देश दिया जा चुका है। इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसमें किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। - डॉ. एके सचान, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, भदोही