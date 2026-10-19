Bhadohi News: मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम शैलेष कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों के 100 मीटर के बाहर अभ्यर्थी या राजनीतिक दल चुनावी बूथ स्थापित कर सकेंगे। यदि एक ही भवन या परिसर में एक से अधिक मतदेय स्थल हैं तो सभी मतदेय स्थलों के लिए अभ्यर्थी अधिकतम एक बूथ ही लगा सकेंगे। बूथ पर एक मेज और अधिकतम दो कुर्सियां रखने की अनुमति होगी।धूप और बारिश से बचाव के लिए अधिकतम 10 गुणे 10 वर्ग फीट की छतरी या तिरपाल लगाया जा सकेगा, लेकिन कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली निर्वाचक पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी। उन पर किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल का नाम, निशान अथवा प्रतीक अंकित नहीं किया जाएगा।मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चिल्लाने या किसी अन्य तरीके से अव्यवस्था फैलाने की अनुमति नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान कार्मिक अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखेंगे। जरूरत पड़ने पर वे मतदान केंद्र से बाहर जाकर बात कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। डीएम ने कहा कि 23 अक्तूबर को स्नातक एमएलसी के 15 और शिक्षक एमएलसी के लिए पांच मतदान केंद्रों पर सुबह आठ बजे से वोट डाला जाएगा।