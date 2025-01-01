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Bhadohi News: आजाद स्पोर्ट्स ने मछलीशहर को पांच विकेट से हराया

Thu, 08 Oct 2026 01:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:03 AM IST
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Azad Sports beat Machhlishahr by five wickets
मैच जितने के बाद आजाद स्पोर्ट्स के ​खिलाड़ी। स्रोत आयोजक
महर्षि आजाद स्टेडियम मेढ़ी में बुधवार को अंडर-12 और अंडर-14 क्रिकेट मैच खेले गए। अंडर -12 में मछलीशहर क्रिकेट एकेडमी व आजाद स्पोर्ट्स क्लब के बीच मैच खेला गया। इसमें आजाद क्लब ने मछलीशहर को पांच विकेट से हरा दिया। वहीं अंडर-14 में मोढ़ और आजाद स्पोर्ट्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच को आजाद स्पोर्ट्स ने नौ विकेट से जीत लिया।
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अंडर-12 के पहले मैच में टॉस जीतकर आजाद स्पोर्ट्स ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। बैटिंग करने उतारी एमसीए की टीम ने निर्धारित 40 ओवर के मैच में सभी विकेट खोकर 195 रन बनाए। इसमें रुद्र मोदनवाल ने 26 रन, सी जैस ने 21 रन, सत्यम यादव ने 16 रन बनाए। आजाद स्पोर्ट्स की तरफ से गेंदबाजी में पियूष बिंद ने हैट्रिक ली। सिद्धार्थ सरोज सुरज यादव व आदर्श गौतम ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में उतरी आजाद स्पोर्ट्स ने 29वें ओवर में 5 विकेट पर 198 रन बनाकर मैच जीत लिया। अर्पित यादव ने 58 रन, सिद्धार्थ सरोज ने 33 रन, सानु मौर्या ने 32 रनों का योगदान किया। वहीं अंडर-14 के मैच में मोढ़ की टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवर के मैच में सभी विकेट खोकर 176 रन बनाए। इसमें ओम पाल ने 58 रन, हिमांशु बिंद 34 रन व महफूज आलम 29 रनों का योगदान दिया। गेंदबाज चंद्रेश दास व अमित ने 3-3 विकेट, हर्ष व आदर्श मौर्या ने 2-2 विकेट लिए।
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