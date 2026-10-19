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Bhadohi News: आरोग्य मेले में 1240 मरीजों को जांच कर दी गईं दवाएं

Mon, 19 Oct 2026 01:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:08 AM IST
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At the health fair, 1,240 patients were examined and provided with medicines.
करियांव पीएचसी पर मरीज देखते डा प्रियरंजन तिवारी। स्रोत विभाग
ज्ञानपुर। जिले के 20 स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। बदलते मौसम में लोग बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। मेले में इलाज के लिए पहुंचने वाले 1240 मरीजों में से 150 बुखार और करीब 700 सर्दी, खांसी से पीड़ित रहे। सभी की जांच कर जरूरी दवाएं दी गईं।
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मौसमी बीमारी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को चिकित्सक बचाव के लिए जरूरी सलाह दे रहे हैं। मौसम में बदलाव के बीच दिन में हल्की गर्मी और रात में सिहरन हो रही है। जिससे लोग सर्दी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। डिप्टी सीएमओ डॉ. ओपी शुक्ला ने बताया कि मेले में आने वाले 1240 मरीजों में से 250 से ज्यादा बच्चे शामिल रहे। चिकित्सकों ने सभी मरीजों की जांच की और उन्हें दवाएं दीं। साथ ही, बचाव के लिए उचित परामर्श भी दिया गया। यह मेला चकटोडर, कसियापुर, जंगीगंज, सेमराध, करियावां, कटरा, जयरामपुर, लालानगर और डेरवा, महजूदा सहित सभी 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किया गया। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि बदलते मौसम के कारण वायरल बुखार और सर्दी-जुकाम के मरीज बढ़े हैं। जिन्हें जांच कर दवाएं दी गईं। ऐसे मौसम में सेहत के प्रति सजग रहने की जरूरत है। लापरवाही बरतने पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेले में 65 से 70 फीसदी मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित रहे।
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