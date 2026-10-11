फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   After the Carpet Expo, all eyes are now on Himtextile 2027

Bhadohi News: कारपेट एक्सपो के बाद अब नजरें हिमटेक्स्टिल 2027 पर

Sun, 11 Oct 2026 02:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
After the Carpet Expo, all eyes are now on Himtextile 2027
भदोही। भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो के समापन के बाद अब बड़े कालीन निर्यातकों की नजरें फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) में अगले साल 12 से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाले हिमटेक्स्टिल 2027 पर टिक गई हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी और उतार चढ़ाव के बीच इंडिया कारपेट एक्सपो की सफलता ने कारोबारियों में विश्वास पैदा किया है।
विज्ञापन

जिससे अब लोग फ्रैंकफर्ट के लिए सैंपल तैयार करने में जुट गए हैं। जर्मनी में जनवरी माह में ही डोमोटेक्स और हिमटेक्स्टिल का मंच सजता है।
पहले डोमोटेक्स के प्रति भदोही के निर्यातकों का ज्यादा रुझान रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डोमोटेक्स फीका पड़ने लगा है, जिससे अब भदोही के निर्यातक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में लगने वाले हिमटेक्स्टिल 2027 की ओ रुख करने लगे हैं। अकेले भदोही से दो दर्जन से ज्यादा कालीन निर्यातक फ्रैंकफर्ट जाते हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के प्रशासनिक सदस्य इम्तियाज अंसारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में हिमटेक्स्टिल 2027 भारतीय कालीन उद्योग के लिए बेहतर साबित हुआ है। इसलिए भारतीय कालीन उत्पादक भागीदारी के लिए तैयारी में लग गए हैं। कहा कि वे खुद भी फ्रैंकफर्ट जाएंगे। बताया कि फ्रैकफर्ट में सहभागिता काफी कुछ वैश्विक बाजार का रुख बताएगा। कहा कि जिस प्रकार से इंडिया कारपेट एक्सपो अच्छा रहा, उससे फ्रैंकफर्ट से काफी उम्मीदें जगी हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed