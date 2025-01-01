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ज्ञानपुर। जिले में रात का तापमान 11 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठंड भी शुरू हो चुकी है। सात निकायों में भदोही में अभी तक रैन बसेरा नहीं बना है।छह नगर में रैन बसेरे खुल गए हैं। ज्यादा दूरी और ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण लोग रैन बसेरे में नहीं जा रहे हैं। कही सिर्फ बोर्ड लगाकर रैन बसेरा बना गया है।तीन निकायों में बस और रेलवे स्टेशन से रैन बसेरों की दूरी 500 मीटर से दो किमी तक है। इससे यात्री रैन बसेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गूगल भी रैन बसेरे का रास्ता नहीं बता पा रहा है।हर साल ठंड के दिनों में नगरों में आने वाले राहगीरों के लिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं। रैन बसेरे में बेड, गद्दे आदि के इंतजाम किए जाते हैं। जिले में भदोही और गोपीगंज नगर पालिका के साथ ज्ञानपुर, सुरियावां, नई बाजार, घोसिया व खमरिया नगर पंचायतें हैं। रविवार को रैन बसेरों की हमारी टीम ने पड़ताल की।ज्ञानपुर में पानी टंकी के पास 50 बेड का रैन बसेरा बना है। कागज में यहां 50 बेड है लेकिन हकीकत में रैन बसेरे में 25 बेड भी नहीं है। कुछ बेड खराब है। भदोही में अभी तक नहीं बना रैन बसेरा : जिले के सबसे बड़ी नगर पालिका भदोही में अब तक रैन बसेरा नहीं बन सका है। 2025 में स्टेशन के समीप अस्थायी रैन बसेरा बना था। यहां पर अब निर्माण कार्य चल रहा है।पालिका प्रशासन का कहना है कि जल्द ही अस्थायी रैन बसेरा तैयार किया जाएगा। स्टेशन पर पांच लंबी दूरी की ट्रेनें यहां रुकती हैं। रैन बसेरा न होने के कारण लोगों को या तो वाहन बुक कर घर जाना पड़ता है या होटलों में शरण लेनी पड़ती है।