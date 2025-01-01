Bhadohi News: दिन और रात में 13 डिग्री का अंतर, बढ़ी सिहरन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:01 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:01 AM IST
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जिले में मौसम का मिजाज बदल गया हुआ है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और पछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम सिहरन बढ़ी है। स्थिति यह है कि दिन और रात के तापमान में करीब 12 डिग्री का अंतर देखा जा रहा है।
शाम सात बजे के बाद लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है। वहीं दोपहर में धूप का असर भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी है।
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बुधवार की सुबह जहां तापमान 24 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन शाम चार बजे के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात के समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। इससे रात के समय लोग को सिहरन का अहसास हो रहा है। चिकित्सकों का कहना है यह मौसम सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। इस तरह के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
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शाम सात बजे के बाद लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है। वहीं दोपहर में धूप का असर भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
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कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी है।
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बुधवार की सुबह जहां तापमान 24 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन शाम चार बजे के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात के समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। इससे रात के समय लोग को सिहरन का अहसास हो रहा है। चिकित्सकों का कहना है यह मौसम सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। इस तरह के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।