Bhadohi News: दिन और रात में 13 डिग्री का अंतर, बढ़ी सिहरन

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शाम सात बजे के बाद लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है। वहीं दोपहर में धूप का असर भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी है।बुधवार की सुबह जहां तापमान 24 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन शाम चार बजे के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात के समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। इससे रात के समय लोग को सिहरन का अहसास हो रहा है। चिकित्सकों का कहना है यह मौसम सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। इस तरह के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।