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बहादुरपुर संवाद के अनुसार, सोमवार से रविवार तक चलने वाले रोजगार सप्ताह के तहत बहादुरपुर ब्लॉक की 86 पंचायतों में 31012 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य दिया गया है। पहले दिन 3294 मानव दिवस सृजित हुए थे। दूसरे दिन शाम छह बजे तक पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, 12 ब्लॉकों में कुल 245 कार्यों के लिए 765 मस्टररोल जारी हुए। इनके माध्यम से 5969 मानव दिवस सृजित किए गए। दूसरे दिन भी बहादुरपुर ब्लॉक इसमें आगे रहा। यहां 140 मस्टररोल के माध्यम से 1122 मानव दिवस सृजित हुए।दुबौलिया में 1087, गौर में 707, हर्रैया में 597, रामनगर में 577, विक्रमजोत में 523, रुधौली में 392, कुदरहा में 337, साऊंघाट में 212, सल्टौआ गोपालपुर में 181, बस्ती सदर में 171 और परशुरामपुर में 63 मानव दिवस सृजित हुए। बहादुरपुर बीडीओ राम विशाल चौरसिया ने बताया कि पहले दो दिनों में ब्लॉक की 28 ग्राम पंचायतों में ही मानव दिवस सृजित हो सके हैं। प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सभी ग्राम पंचायतों में काम शुरू कराकर निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जा सके।उपायुक्त श्रम रोजगार संजय शर्मा ने बताया कि 245 कार्य पर 765 मस्टररोल जनरेट हुआ, जिसमें 5969 श्रमिकों ने काम किया। बताया कि रोजगार सेवक हड़ताल पर हैं, इससे कुछ प्रगति पर असर है। आगे काम को बढ़ाया जाएगा। काम की मॉनीटरिंग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिये और ड्रोन से भी हो रही है। इसमें फर्जीवाड़े पर कार्रवाई होगी। विशेष अभियान में इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, मिट्टी पटाई समेत अन्य कार्य हो रहे हैं।