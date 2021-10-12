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Basti News: कुर्की के आदेश के बाद वांछित आरोपी गिरफ्तार

Sun, 25 Oct 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 25 Oct 2026 02:01 AM IST
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Wanted accused arrested following attachment order
बस्ती। हर्रैया पुलिस ने कुर्की के आदेश के बाद फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
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पुलिस ने बताया कि एक मुकदमे में वांछित थाना क्षेत्र के बनियाजोत निवासी विकास 21 वर्ष, जोखूराम 51 वर्ष फरार चल रहे थे।
न्यायालय से दोनों के खिलाफ कुर्की का आदेश निर्गत किया गया था। दोनों को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर बनियाजोत गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। संवादﴅ
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