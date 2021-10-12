Basti News: कुर्की के आदेश के बाद वांछित आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन



पुलिस ने बताया कि एक मुकदमे में वांछित थाना क्षेत्र के बनियाजोत निवासी विकास 21 वर्ष, जोखूराम 51 वर्ष फरार चल रहे थे।

न्यायालय से दोनों के खिलाफ कुर्की का आदेश निर्गत किया गया था। दोनों को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर बनियाजोत गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। संवादﴅ

बस्ती। हर्रैया पुलिस ने कुर्की के आदेश के बाद फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।