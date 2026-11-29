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हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। एसपी ने मुंडेरवा थानाध्यक्ष रहे विश्वमोहन राय को वॉल्टरगंज की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं, पुलिस लाइंस में तैनात निरीक्षक राम कृपाल शुक्ल को मुंडेरवा का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। गौरतलब है कि 26 नवंबर को एसपी ने कई थानेदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया था। इसी क्रम में कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर सभाजीत सिंह को वॉल्टरगंज थाने की कमान दी गई थी। इसके अलावा पुलिस लाइंस में तैनात निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी को कलवारी का थानाध्यक्ष बनाया गया है। निरीक्षक सतीश कुमार सिंह को एसपी का पीआरओ नियुक्त किया गया है। संवादत

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बस्ती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ओमवीर सिंह ने वॉल्टरगंज थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सभाजीत सिंह को लाइंस हाजिर कर दिया। महज दो दिन पहले ही उन्हें थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को वॉल्टरगंज थाने में दर्ज एक मुकदमे के आरोपी के साथ कार में बैठे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई की।