Basti News: अल्ट्रासाउंड मशीन की मरम्मत का काम पूरा, अजा से जांच शुरू

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मशीन खराब होने से गर्भवती महिलाओं समेत अन्य मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अस्पताल में जांच नहीं होने के कारण उन्हें निजी केंद्रों का रुख करना पड़ रहा था। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा। उन्हें बाहर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 700 से 800 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे थे।बुधवार को मशीन की खराबी दूर करने के लिए इंजीनियर अस्पताल पहुंचे। देर शाम तक मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। सीएमएस डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार से अल्ट्रासाउंड जांच शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नई मशीन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को भी संस्तुति मिल गई है।रोज 40 से 50 मरीजों की होती है जांचसीएमएस के अनुसार मशीन सुचारु रहने पर महिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब 40 से 50 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण कई महिलाओं को जांच के लिए एक सप्ताह तक का समय भी दिया जाता है।