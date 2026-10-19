Basti News: दो सगी बहनें लापता, कांग्रेस नेता समेत छह पर अपहरण की प्राथमिकी

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महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बेटियों के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए उन्हें सकुशल बरामद करने की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस दोनों बहनों की तलाश में जुट गई है।पुलिस ने कांग्रेस नेता नोमान अहमद, प्रशांत वर्मा, महिला के भतीजे विनोद सैनी, अमित सैनी, प्रताप सैनी और धीरज सैनी के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक, नोमान अहमद समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि, पुलिस को अभी तक दोनों बहनों के संबंध में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।पुलिस लापता बड़ी बहन के कांग्रेस के युवा संगठन से जुड़े होने और कांग्रेस नेता नोमान अहमद से उसकी पूर्व की जान-पहचान के पहलू की भी जांच कर रही है। शहर कोतवाल बृजानंद सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।दो सगी बहनों के लापता होने का मामला संज्ञान में आया है। उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। दोनों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। सर्विलांस टीम की भी मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों बहनों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में किसी की संलिप्तता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।श्यामकांत, एएसपी