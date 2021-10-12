Basti News: सरयू पर दो और मनवर नदी पर बनेगा एक पीपा पुल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:26 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:26 AM IST
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बस्ती। सरयू और मनवर नदी के कारण आवागमन में परेशानी झेल रहे ग्रामीणों की राह अब आसान होगी। शासन ने दोनों नदियों पर तीन पीपा पुलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन पुलों के निर्माण पर कुल 62 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। नदी का जलस्तर सामान्य होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
विक्रमजोत ब्लॉक का माझा किता अव्वल गांव सरयू नदी के दूसरी ओर बसा है। यहां के लोगों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए नाव से नदी पार करनी पड़ती है। बाढ़ के दौरान करीब चार महीने तक गांव का सीधा संपर्क ब्लॉक और जिला मुख्यालय से कट जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को अयोध्या और अंबेडकरनगर होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।ग्रामीणों की इस समस्या के समाधान के लिए बीडी बांध के ठोकर नंबर 10 के पास पांटून पुल (पीपा पुल) बनाया जाएगा। इसके लिए 30 लाख रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है और बजट भी आवंटित कर दिया गया है। पुल का निर्माण आठ माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसी तरह विक्रमजोत ब्लॉक के छतौना गांव के पास सरयू की सोती पर भी पीपा पुल बनाया जाएगा। 16 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल से छतौना के साथ ही आसपास के माझा क्षेत्र के ग्रामीणों को भी सुविधा मिलेगी। अभी सोती में पानी होने पर ग्रामीणों को वाहन नाव पर लादकर दूसरी ओर ले जाना पड़ता है। पुल बनने के बाद इस परेशानी से निजात मिलेगी।
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रामपुर के ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को भी मिलेगी सुविधा
परशुरामपुर ब्लॉक के रामपुर गांव के पास मनवर नदी पर मंगलेश्वरनाथ मंदिर के निकट 16 लाख रुपये की लागत से पीपा पुल बनाया जाएगा। नदी के कारण ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने में परेशानी होती है। पुल बनने से ग्रामीणों के साथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन भी सुगम होगा। इसका निर्माण भी आठ माह में पूरा किया जाना है।
कोट
तीन पीपा पुलों के निर्माण को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। बजट भी आवंटित हो गया है और निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नदी का जलस्तर सामान्य होने पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
-संजीव कुमार, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, प्रांतीय खंड।
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विक्रमजोत ब्लॉक का माझा किता अव्वल गांव सरयू नदी के दूसरी ओर बसा है। यहां के लोगों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए नाव से नदी पार करनी पड़ती है। बाढ़ के दौरान करीब चार महीने तक गांव का सीधा संपर्क ब्लॉक और जिला मुख्यालय से कट जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को अयोध्या और अंबेडकरनगर होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।ग्रामीणों की इस समस्या के समाधान के लिए बीडी बांध के ठोकर नंबर 10 के पास पांटून पुल (पीपा पुल) बनाया जाएगा। इसके लिए 30 लाख रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है और बजट भी आवंटित कर दिया गया है। पुल का निर्माण आठ माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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इसी तरह विक्रमजोत ब्लॉक के छतौना गांव के पास सरयू की सोती पर भी पीपा पुल बनाया जाएगा। 16 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल से छतौना के साथ ही आसपास के माझा क्षेत्र के ग्रामीणों को भी सुविधा मिलेगी। अभी सोती में पानी होने पर ग्रामीणों को वाहन नाव पर लादकर दूसरी ओर ले जाना पड़ता है। पुल बनने के बाद इस परेशानी से निजात मिलेगी।
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रामपुर के ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को भी मिलेगी सुविधा
परशुरामपुर ब्लॉक के रामपुर गांव के पास मनवर नदी पर मंगलेश्वरनाथ मंदिर के निकट 16 लाख रुपये की लागत से पीपा पुल बनाया जाएगा। नदी के कारण ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने में परेशानी होती है। पुल बनने से ग्रामीणों के साथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन भी सुगम होगा। इसका निर्माण भी आठ माह में पूरा किया जाना है।
कोट
तीन पीपा पुलों के निर्माण को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। बजट भी आवंटित हो गया है और निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नदी का जलस्तर सामान्य होने पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
-संजीव कुमार, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, प्रांतीय खंड।