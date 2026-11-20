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सूचना मिलते ही फायर सर्विस हर्रैया की टीम महज 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रभारी निरीक्षक हर्रैया संजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।सुबह करीब 7:10 बजे हुए हादसे में बाराबंकी निवासी ट्रक चालक राममिलन (40) केबिन में फंस गए थे। फायर सर्विस के चंद्रमौलि वर्मा, आनंद राव और गणेश शाह ने उपकरणों की मदद से चालक को बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर्रैया भेजा गया। ट्रक में सवार सहचालक अशफाक (48) भी बाराबंकी के निवासी बताए गए हैं।चालक राममिलन के अनुसार, आगे चल रहे गैस टैंकर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। घना कोहरा होने के कारण उन्हें टैंकर दिखाई नहीं दिया और ट्रक पीछे से टकरा गया। हादसे की सूचना पर हर्रैया पुलिस और एनएचएआई की टीम भी पहुंच गई। बाद में हाइड्रा की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क से हटवाया गया, जिससे हाईवे पर यातायात सुचारु हो सका। फायर सर्विस टीम की तत्परता और सूझबूझ की स्थानीय लोगों ने सराहना की।