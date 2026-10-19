Basti News: दशहरा पर घर आने वालों की बढ़ी मुश्किलें, 15 घंटे तक लेट चल रहीं ट्रेनें

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पूर्वोत्तर रेलवे के बस्ती स्टेशन से गुजरने वाली गोरखपुर-हडपसर अप एक्सप्रेस को शनिवार शाम 7:12 बजे पहुंचना था, लेकिन 15 घंटे 30 मिनट की देरी से यह रविवार सुबह 10:42 बजे स्टेशन पहुंची। इसी तरह गोमतीनगर-अमृत भारत एक्सप्रेस के आने का निर्धारित समय रात 12:24 बजे था। करीब 10 घंटे की देरी से यह ट्रेन सुबह 10:15 बजे स्टेशन पहुंची।रेलवे की समय सारणी के अनुसार, रविवार को कई अन्य ट्रेनें भी विलंब से चलीं। कुशीनगर डाउन एक्सप्रेस चार घंटे, गोरखधाम सुपरफास्ट डाउन एक्सप्रेस दो घंटे 40 मिनट, भटनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक घंटा 42 मिनट, गोरखपुर स्पेशल छह घंटे 30 मिनट और बरौनी-राप्तीसागर एक्सप्रेस दो घंटे 44 मिनट की देरी से चली।इसके अलावा दरभंगा-अमृत भारत एक्सप्रेस तीन घंटे 38 मिनट, नई दिल्ली-बरौनी एक्सप्रेस तीन घंटे 15 मिनट, पुणे-गोरखपुर स्पेशल दो घंटे, हडपसर-गोरखपुर डाउन एक्सप्रेस छह घंटे 30 मिनट और दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल चार घंटे विलंब से चली। मुंबई सेंट्रल-कटिहार स्पेशल तीन घंटे 50 मिनट, अवध-असम एक्सप्रेस एक घंटा 35 मिनट, नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल चार घंटे 30 मिनट और आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल नौ घंटे की देरी से चली।सुबह पहुंचे यात्री, शाम को आने की मिली जानकारीट्रेनों की देरी से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे गौर क्षेत्र के बाबूलाल और लालगंज बाजार निवासी अखिलेश कुमार ने बताया कि उन्हें आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल से बिहार जाना था। ट्रेन के काफी विलंब होने से अब समय पर गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।यात्रियों ने बताया कि ट्रेन के निर्धारित समय के अनुसार वे सुबह ही स्टेशन पहुंच गए थे। यहां आने पर पता चला कि सुबह आने वाली ट्रेन अब शाम को पहुंचेगी। इससे उनकी यात्रा की योजना प्रभावित हो गई।त्योहार पर महानगरों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। पूजा स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके बावजूद रेलवे प्रशासन ट्रेनों का संचालन समय से कराने का प्रयास कर रहा है।सुमित कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे