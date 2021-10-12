मेहनत का कोई विकल्प नहीं, लगन से मिलेगी सफलता : अवधेंद्र

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित शिविर में उन्होंने केंद्र पर प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स दिए। संविदा व आउटसोर्सिंग के माध्यम से मिलने वाले रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा एक वर्षीय प्रशिक्षण और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की जानकारी भी दी।अवधेंद्र ने सेवायोजन पोर्टल, रोजगार संगम, सेवामित्र और भारत सरकार के एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण के फायदे बताए। कॅरियर काउंसलर प्रमोद कुमार ने भी रोजगार के अवसरों और परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी दी।केंद्र प्रबंधक आरबी चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत ई-स्किल टेक में मेडिकल ड्रेस की छह माह की ट्रेनिंग कराई जा रही है। प्रशिक्षण के बाद नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद के अस्पतालों में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से चयन कराया जाता है। इस दौरान प्रधानाचार्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव, धर्मपाल सिंह, विकास चौधरी, ट्रेनर अनुज कुमार, नेहा दुबे और खुशबू दुबे आदि मौजूद रहे।मेडिकल ड्रेस की छह माह की ट्रेनिंग, अस्पतालों में कैंपस प्लेसमेंटई-स्किल टेक में प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र प्रबंधक के अनुसार पूर्व में चयनित कई विद्यार्थी असिस्टेंट नर्सिंग के रूप में कार्य कर रहे हैं।