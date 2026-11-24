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नगर थाना क्षेत्र के कटरूवा दलथम्मन गांव निवासी अमरनाथ सिंह के घर में रात के समय अज्ञात चोर पीछे की ओर से चढ़कर दाखिल हुए। चोरों ने कमरों और अलमारियों को खंगालकर उनमें रखे जेवरात, नकदी, बर्तन और अन्य कीमती सामान समेट लिया और फरार हो गए। सुबह परिजनों ने घर की हालत देखी तो चोरी की जानकारी हुई। दो दिन बाद होने वाले जन्मदिन समारोह की तैयारियों के बीच हुई इस वारदात से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पीड़ित अमरनाथ सिंह ने थाने में तहरीर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चोरों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।

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नगर बाजार। घर में दो दिन बाद जन्मदिन का कार्यक्रम होना था। परिवार में तैयारियां चल रही थीं लेकिन इससे पहले ही चोरों ने घर को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवरात, नकदी और कीमती सामान पार कर दिया। सुबह परिजन सोकर उठे तो घर में सामान बिखरा और ताले टूटे मिले। चोरी की जानकारी होते ही परिवार में अफरा-तफरी मच गई।